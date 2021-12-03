"У нас есть право жить в мире": на митинге в ТЛЦ беженцы обратились к Папе Римскому

Несмотря на очень холодную погоду, площадка возле ТЛЦ в очередной раз собрала людей, ждущих ответа от Европы. Как рассказали беженцы, их посыл адресован к каждому еврочиновнику, но главный ответ они хотят услышать от Папы Римского. Ведь он, по их мнению, самый гуманный человек в Европе и может убедить остальных прекратить издевательства над невинными людьми.
– Когда мы придем к соглашению с между нациями, различными правительствами в мире? Это не та ситуация, когда мы можем остаться надолго. Посмотрите на женщин, детей. Они имеют право быть в школе, а не на площадке в лагере. Они имеют право жить в тепле, кушать каждый день. Никого не заботит в мире наша судьба, жизни. Дорогой Папа! Мы взываем к тебе! Ты самый миролюбивый и понимающий человек в мире. Пожалуйста, обрати на нас внимание! У нас есть право жить в мире и думать о будущем, – рассказал беженец из Сирии Кедо.
Мужчина призывает обратить внимание на лица людей:
– Каждый из нас расстроен, потому что никто не знает, какое будущее его ждет. Помогите, пожалуйста! Мы теряем надежду, замерзаем, у нас много проблем в нашей стране, вернуться нам нельзя, но и быть здесь мы не можем!
Самое важное, по мнению сирийца, декабрь – месяц Рождества: «Христос родился в этом месяце. Почему бы вам не использовать это как знак, повод для спасения нас? Дети хотят отмечать Рождество в теплых, а главное – своих домах».