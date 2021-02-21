На минской книжной выставке прошла презентация книги, написанной на основе фронтовых дневников пулеметчика

В своих дневниках Борис Эльпинер, еврей из Беларуси, описывает боевой путь отделения пулеметчиков летом-осенью 1944 года, когда советские войска освобождали Прибалтику. Автор повести Тамара Ковальчук мастерски «дорисовала» окопную историю сюжетной линией любви.Главный герой – пулеметчик. Он просился в маршевую роту, это практически смертники, так как они идут на линию огня первыми. В пехоте воевать было труднее всего и многие отказывались, но не Борис Эльпирин.Название придает трагизм книге, который с одной стороны привлекает читателя, с другой – чем ближе конец произведения, тем становится страшнее…смерть героя все ближе. День 1 быстро превращается в день 14. И с самого начала читатель знает, что 14 – последний для еще живого героя.Трогательно описаны чувства между медсестрой Катей и тяжелораненным Борисом. Тамара описывает борьбу медицинских работников за жизнь Бориса. Дневники – это как будто его послевоенный рапорт. Он ушел из жизни, но до последнего момента писал…Тем, кто возьмет в руки книгу «14 дней Бориса Эльпинера», приоткроется еще одна трагическая и правдивая страница истории Великой Победы.