Тамара Ковальчук презентовала книгу «Четырнадцать дней Бориса Эльпинера». Издание создано на основе чудом сохранившихсядневниковых записей командира пулеметного отделения 44 Краснознаменной Чудовской стрелковой дивизии 305 Краснознаменного стрелкового полка 3-го Прибалтийского фронта Бориса Эльпинера.
В своих дневниках Борис Эльпинер, еврей из Беларуси, описывает боевой путь отделения пулеметчиков летом-осенью 1944 года, когда советские войска освобождали Прибалтику. Автор повести Тамара Ковальчук мастерски «дорисовала» окопную историю сюжетной линией любви.
Главный герой – пулеметчик. Он просился в маршевую роту, это практически смертники, так как они идут на линию огня первыми. В пехоте воевать было труднее всего и многие отказывались, но не Борис Эльпирин.
Название придает трагизм книге, который с одной стороны привлекает читателя, с другой – чем ближе конец произведения, тем становится страшнее…смерть героя все ближе. День 1 быстро превращается в день 14. И с самого начала читатель знает, что 14 – последний для еще живого героя.
Трогательно описаны чувства между медсестрой Катей и тяжелораненным Борисом. Тамара описывает борьбу медицинских работников за жизнь Бориса. Дневники – это как будто его послевоенный рапорт. Он ушел из жизни, но до последнего момента писал…
- Эти дневники, как драгоценный Грааль. Это память о тех, кто подарил нам жизнь сегодня, – такими словами охарактеризовала книгу Тамара Васильевна Ковальчук. – Важно, что такая книга появилась на свет именно сейчас спустя 76 лет, потому что именно в книгах с документальными свидетельствами читатель узнает настоящую окопную правду о Великой Отечественной войне.
Тем, кто возьмет в руки книгу «14 дней Бориса Эльпинера», приоткроется еще одна трагическая и правдивая страница истории Великой Победы.
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На минской книжной выставке прошла презентация книги, написанной на основе фронтовых дневников пулеметчика
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