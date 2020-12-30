На Минщине впервые в истории страны одновременно открыли четыре новых детских сада

Современные, просторные, уютные учреждения дошкольного образования сегодня были торжественно открыты сразу в четырех населенных пунктах Минского района: в Михановичах, Мачулищах, Сенице и Хатежино. В праздничных мероприятиях приняло участие руководство области и района, жители агрогородков, которые привели малышей знакомиться с новыми условиями. Подарки приятно впечатлили и взрослых, и детвору.



Во всех учреждениях созданы замечательные условия для всестороннего развития детей: физкультурные, тренажерные, музыкальные залы, бассейны, компьютерные классы, кабинеты для учителя-дефектолога и педагога-психолога. Все детские сады построены за счет республиканского и областного бюджета.



Хатежинский ясли-сад рассчитан на 230 малышей. Его здесь ждали давно, ведь в действующем учреждении, размещенном в двух нетиповых зданиях 1966 года постройки, мест всем маленьким жителям агрогородка не хватало.



Радостное событие с новоселами приехал разделить председатель Минского облисполкома Александр Турчин:



– В этом году мы открыли в области 12 детских садов. Такого еще не было. Этот детский сад, как и три других, которые открываем сегодня, построены в течение года. И я рад, что мы смогли сделать такие подарки людям к Новому году. Символично, что в это время проходит акция «Наши дети». И могу пообещать, что работа по строительству детских учреждений образования там, где в них есть необходимость, будет продолжаться. В следующем году планируем ввести четыре школы и целый ряд детских садов. За ближайшие 2–3 года мы должны решить проблему с недостатком таких учреждений.



Губернатор вручил заведующему детским садом Татьяне Луцкой подарочный сертификат на приобретение игрового оборудования. Оригинальный подарок получили новоселы и от строителей. Директор ОАО "СПМК-81" Александр Мотарыкин вручил золотую рыбку, которая должна стать символом исполнения желаний.



Гости также посмотрели прямую трансляцию таких же торжеств в Михановичах, Мачулищах, Сенице, где царила такая же атмосфера доброго и светлого праздника.



Своими впечатлениями делились и местные жители, которые пришли на открытие с детьми. Среди них многодетная мама Марина Пичуревич:



– Для нас это действительно праздник. У меня двое сыновей дошкольного возраста. Раньше мы были вынуждены детей возить в город, что создавала массу неудобств. Ребенка приходилось поднимать в 5 утра, чтобы успеть на работу. По дороге в сад делали три пересадки. Мы счастливы, что все это теперь позади. Новый садик – великолепный. Нашим детям здесь будет здорово. А когда счастливы наши дети – что еще нужно.