На Минщине участились пожары в баня. Эксперт советует, как не допустить возгорания во время морозов

Сильный мороз заставляет сельчан активнее подбрасывать дрова в печи, а они не всегда выдерживают испытание. Растет число не только возгораний в домах, участились и пожары в хозпостройках. По данным МЧС, с начала года по сравнению с прошлым годом число поврежденных огнем строений выросло почти вдвое – с 397 до 676. Горят и дома, и сараи, и другие хозпостройки. Так, за одни февральские выходные – около десятка случаев возгораний в банях по стране. На Минщине – четыре из них, подсчитала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия ШВАЙБОВИЧ: в Борисове, Дзержинском и Минском районах. Вместе со специалистом попробовали разобраться на конкретных примерах, что приводит к пожарам и даже гибели людей.
На Логойщине – характерный случай, в котором спустя время уже ясна причина пожара. Новая баня загорелась у семьи, которая приехала пожить на дачу. Раза три до пожара хозяин строение уже протапливал, чтобы «выветрился запах краски». В злосчастный день разжигать начал примерно в обеденное время, периодически подбрасывал дрова. Спустя пару часов почувствовал запах гари. Увидев дым, погорелец бросился тушить пожар огнетушителем, а его жена вызвала спасателей. Выяснилось, что слабым звеном, из-за которого все и загорелось, оказался «сэндвич-дымоход». Неудачную конструкцию дачнику порекомендовал продавец на рынке...
– Главные источники опасности в бане – печь и дымоход, – пояснила Анастасия Швайбович. – Первое правило при эксплуатации этого строения, а особенно при растопке печи – следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки и не допускать перекала печи.
Дымоход важно поддерживать в чистоте, не допускать засорения каналов, периодически удалять сажу. В погоне за красотой нередко хозяева устанавливают сэндвич-трубы, не прошедшие подтверждение соответствию техническим требованиям, они небезопасны в эксплуатации. Дымовые трубы должны быть вертикальными, без уступов из изделий и из материалов, конструктивно обеспечивающих безопасную эксплуатацию и техобслуживание.
Еще один характерный случай произошел в Борисове этой зимой. Хозяйка бани на улице Сенной вроде бы и следила за топкой печи, но ...вдруг услышала звуки сирен пожарных машин. Очаг пожара находился парилке, в месте пересечения дымовой трубой печи с деревянным перекрытием. Отсутствие разделки дымохода стало его причиной.
– Даже если ваша печь исправна, запрещается топить ее с открытой дверцей, разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями, -- рекомендует эксперт. -- Не располагайте горючие вещества и материалы вблизи топки и не оставляйте без присмотра топящуюся печь. Нельзя поручать это детям. Если собираетесь строить баню, для того, чтобы выполнить все требования, за консультацией можно обратиться в горрайотдел по чрезвычайным ситуациям, – посоветовала специалист.
Пренебрегать рекомендацией не стоит. Только на Минщине в 2019 году в банях произошло 192 пожара, от которых погибло 3 человека. Еще 185 случилось в прошлом году, и более 20 -- в этом. Основная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов, на втором месте – нарушение правил пожарной безопасности при установке и монтаже этих агрегатов.
Фото: pixabay.com
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На Минщине участились пожары в баня. Эксперт советует, как не допустить возгорания во время морозов
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