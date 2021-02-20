На Международной книжной выставке-ярмарке в Минске наградили победителей Национального конкурса «Искусство книги»

Проводится он в Беларуси ежегодно и уже в 60-й раз, определяют здесь лучших профессионалов издательского дела. Книги, представленные белорусскими издательствами на XXVIII Международной книжной выставке, подтверждают высокое качество отечественной книги. Соревновалось 31 издательство и 214 книг. Гран-при среди всех конкурсантов получило издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» за книгу-альбом «Храм-памятник земли белорусской».В номинации «Моя Беларусь» почетный знак-символ «Золотой фолиант» у ОАО «Полиграфкомбинат» за «Кветкавы край Беларусі», также дипломанты – книга «Сімвалы Беларусі» издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» и «Старинные усадьбы Гродненщины» издательства «Беларусь». Специальным дипломом конкурса «За ценный вклад в сохранение духовного, историко-культурного наследия и создание масштабного научно-популярного издания о современной Беларуси (7-томное издание «Республика Беларусь – 25 лет созидания и свершений» отмечен ИД «Белорусская наука».Памятный знак-символ «Золотой фолиант» в номинации «Зеркало времени» получил Национальный олимпийский комитет Беларуси за научно-популярное издание «Хутчэй. Вышэй. Мацней. Гісторыя алімпійскага руху для кожнага». В номинации «За вклад в сохранение историко-культурного наследия» абсолютная победа у издательства «Беларусь» за книгу «Наполеон Орда». Почетный знак-символ в номинации «Сцяжынкамі роднага краю» присужден книге «Культурное наследие ЮНЕСКО. Мирский замок – символ возрождения Беларуси» издательства «Четыре четверти».«Залатыя скрыжалі» – у издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» за подготовку издания “Уладзімір Караткевіч. Энцыклапедыя”. В позиции «ЛИТ-формат» Гран-при у издательства “Народная асвета” за книгу В. Короткевича «Старая сказка». В номинации «Наука и знание» «Золотой фолиант» у издательства «Белорусская наука» за 5-томное издание «История белорусской государственности». В позиции «Духовность» снова первенство у издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» за книгу «Жыровічы: пад святым Пакровам». В номинации «Беларусь помнит» верх одержал ИД «Звязда» за книги «75 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне» и «Блакада. Блокада. Blockade: альбом». Выбраны также лучшие детские издания, учебники. Победители, перечисленные выше, -- обладатели Гран-при, отдельно выделялись дипломанты I, II, III степеней. Это значит – в нашей стране много талантливых, старательных и успешных издательств!