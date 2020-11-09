Вчера в рамках III Международной китайской выставки импорта белорусская делегация приняла участие в Международном форуме по торговле и логистике, который организовала Китайская ассоциация транспорта и коммуникаций при поддержке Министерства транспорта КНР.
"В ходе форума участники подчеркнули значимость сохранения торговых и логистических цепочек, которые ощущают на себе негативное давление в текущих эпидемиологических условиях. Особое внимание форума было направлено на развитие и оптимизацию контейнерных экспресс-перевозок по маршруту Китай – Европа, большая часть которых проходит по территории Беларуси", – сообщили в посольстве Беларуси в Китае.
Фото: посольство Беларуси в Китае
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На Международном форуме по торговле и логистике в Шанхае обсудили оптимизацию перевозок Китай – Европа
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