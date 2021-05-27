Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. На Мальте обнаружили нетронутую гробницу возрастом более 2000 лет

На Мальте обнаружили нетронутую гробницу возрастом более 2000 лет

На юге Мальты строители при проведении гидротехнических работ случайно обнаружили нетронутую гробницу. Ее возраст превышает 2000 лет, сообщает rg.ru.


О находке сообщило издание Malta Independent. Археологи раскопали гробницу и выяснили, что та была запечатанной. Внутрь никто не заходил более двух тысячелетий. 


В гробнице обнаружили коллекцию погребальных урн, амфору, масляную лампу и другие керамические сосуды. Ученые полагают, что захоронение было сделано во время Пунических войн – так историки называют три войны между Древним Римом и Карфагеном, которые с перерывами велись с 264 по 146 годы до нашей эры.

Фото: Malta Independent
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Соревнования «Мяч над сеткой» завершились в Минске
Радость и гордость. Выпускники делятся впечатлениями от республиканского «Последнего звонка»
Converse выпустил кеды с коллажами из архивных фотографий
Дикий кабан напал на егеря в Червенском районе: мужчина погиб
Школьники Брестской области оценили питание в школьных столовых: большинство довольно
В Лельчицком районе при пожаре в жилом доме погибли два человека
На летних каникулах в Гродненской области откроют более 700 детских оздоровительных лагерей
Говорцова проиграла Крунич в третьем раунде квалификации Roland Garros
На Мальте обнаружили нетронутую гробницу возрастом более 2000 лет
Парламентская делегация Беларуси приняла участие в мероприятиях 142-й Ассамблеи МПС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Самолетный роман
Очереди на границе: более 2-х тысяч фур ожидают выезда в страны ЕС
Белорусское посольство в Литве атаковано хулиганами
Воронюк провел прием граждан в Могилевском горисполкоме
На Гродненщине прошел республиканский семинар по кормопроизводству
Местный сбор за пересечение границы в Гродненской области начнут взимать с 1 июня
Содружество Независимых Государств активизирует сотрудничество
Суд оштрафовал TikTok на 1,5 млн российских рублей за отказ удалить запрещенный контент
Беларусь и Афганистан обсудили перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества
Альберт Эйнштейн рассматривал в качестве места работы Беларусь
Премьер-министр провел встречу с исполнительным секретарем СНГ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Теперь — наше время
«Чорная панна Нясвіжа» вернулась на сцену Купаловского
Лавров призвал прекратить демонизировать Беларусь
Новые подходы к реабилитации женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, разрабатывают в Свято-Елисаветинском монастыре
В Паттайе планируют отменить карантин для привитых иностранцев в четвертом квартале 2021 года
Врач указал на неочевидный признак рака пищевода
В Бресте в рамках международной конференции обсудили улучшение транспортной доступности в приграничных городах
Онколог развеял основные мифы о меланоме
Торжественное открытие VIII Международного литературного фестиваля «Славянская лира – 2021» состоялось в Минске
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
Друшлаг или дуршлаг? Ошибки, о которых вы не подозревали - Тест
мнение
Николай ЩЕКИН
Ответ на актуальные вызовы
В Логойском районе обнаружены останки не менее 170 человек – жертв гитлеровской оккупации
Фотофакт. Бобруйск встречает участников республиканского «Последнего звонка»
Новый драматический театр едет на гастроли в Москву
Дмитрий Воронюк встретился с учащимися лицея № 9 Могилева
Ученые рассказали, в каких случаях кофе не поможет взбодриться
Цены на некоторые сигареты в Беларуси изменятся с 1 июня
Сыщики из 2 «А»: как дети помогают раскрывать преступления
«От равнодушия и гаджетов»: спросили у взрослых, от чего нужно защищать детей
Червенские лицеисты посетили Курган Славы
«Нас свела служба»: история семьи, где муж и жена – сотрудники милиции
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Регионами прирастать будем
Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР «самой трудной в истории»
Что значит понятие «народное единство»? Наши читатели поделились своей точкой зрения
Применение китайским спецназом отравленных стрел показали на видео
Авторы
СКАНИРУЙТЕ