На юге Мальты строители при проведении гидротехнических работ случайно обнаружили нетронутую гробницу. Ее возраст превышает 2000 лет, сообщает rg.ru.
О находке сообщило издание Malta Independent. Археологи раскопали гробницу и выяснили, что та была запечатанной. Внутрь никто не заходил более двух тысячелетий.
В гробнице обнаружили коллекцию погребальных урн, амфору, масляную лампу и другие керамические сосуды. Ученые полагают, что захоронение было сделано во время Пунических войн – так историки называют три войны между Древним Римом и Карфагеном, которые с перерывами велись с 264 по 146 годы до нашей эры.
Фото: Malta Independent
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На Мальте обнаружили нетронутую гробницу возрастом более 2000 лет
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