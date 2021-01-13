Уровень заболеваемости коронавирусом на Мальдивах заметно возрос после того, как острова начали активно посещать иностранные туристы. В большинстве случаев инфицированные встречаются в пятизвездочных курортах, передает РИА Новости со ссылкой на "Турпром".
Как сообщают местные СМИ, рост случаев заболевания COVID-19 на курортах начался в конце декабря, когда туристический сезон достиг своего пика. Подобная проблема стала следствием прибытия на Мальдивы туристов из стран с высоким уровнем риска.
При этом, как отмечается, количество случаев незначительно. Издание приводит информацию агентства "Синьхуа", по которой всего на Мальдивах выявили 108 случаев коронавируса среди путешественников, прибывших с 15 июля прошлого года.
При этом Минтуризма островов продолжает фиксировать рост приезжающих отдохнуть: только за первую неделю 2021 года прибыло 20 612 человек, из них большинство – путешественники из России (5331 гость), что составляет 25,9 процента от общего числа иностранцев.
На Мальдивах приняли решение продолжать принимать туристов. Рост турпотоков в период пандемии министр туризма Абдулла Маусум называет успешным достижением, которое обеспечило выживание отрасли.
Фото: pixabay.com
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На Мальдивах из-за туристов увеличилось число случаев заболевания коронавирусом
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