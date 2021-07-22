Предотвращено покушение на убийство президента Мадагаскара Андри Радзуэлины. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру республики.
Фото: pixabay.com
Власти помешали попытке убийства главы государства и задержали нескольких иностранцев и жителей Мадагаскара.
По словам дипломатического источника агентства, среди задержанных во вторник "в рамках расследования угрозы государственной безопасности" – двое французов.
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На Мадагаскаре предотвратили попытку покушения на президента
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