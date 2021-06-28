Из-за аварии, случившейся на М1 в направлении границы России, движение временно организовано по встречной полосе, передает БЕЛТА.
– Сегодня на 430-м км автодороги М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации (Борисовский район) водитель, управляя автопоездом в составе тягача Volvo с полуприцепом, двигаясь в направлении границы Российской Федерации по крайней правой полосе движения, совершил наезд на яму. В результате он не справился с управлением и опрокинулся. В ДТП никто не пострадал, – обратили внимание в ГАИ.
Отмечается, что в настоящий момент все транспортные средства в направлении российской границы на этом участке должны передвигаться по встречной полосе.
– Уважаемые водители, учитывайте данную информацию и будьте внимательны на дорогах, – отметили в ГАИ.
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На М1 в направлении границы России движение на одном участке организовано по встречной полосе
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