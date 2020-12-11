На М1 ночью столкнулись пять машин, погиб мужчина

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ДТП произошло около 1:30 в Борисовском районе. На 460-м км автодороги М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации 33-летний водитель грузового DAF сбил 40-летнего мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.По предварительной информации, мужчина вышел из Volkswagen Polo на проезжую часть после того, как легковушку занесло в отбойник и в нее врезался ехавший сзади Mercedes-Benz Sprinter.В итоге в ДТП попали два грузовика, микроавтобус и два легковых авто.На месте работала следственно-оперативная группа, ГАИ, медики, сотрудники ГКСЭ и МЧС. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.Видео: МВД Беларуси