Ночью на автодороге М1 произошла авария с участием пяти машин. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
ДТП произошло около 1:30 в Борисовском районе. На 460-м км автодороги М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации 33-летний водитель грузового DAF сбил 40-летнего мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.
По предварительной информации, мужчина вышел из Volkswagen Polo на проезжую часть после того, как легковушку занесло в отбойник и в нее врезался ехавший сзади Mercedes-Benz Sprinter.
В итоге в ДТП попали два грузовика, микроавтобус и два легковых авто.
На месте работала следственно-оперативная группа, ГАИ, медики, сотрудники ГКСЭ и МЧС. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Видео: МВД Беларуси
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На М1 ночью столкнулись пять машин, погиб мужчина
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