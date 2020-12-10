На лыжероллерной трассе в Веснянке открылся зимний сезон

Снежные пушки заработали в прошлое воскресенье. Во вторник грузовики привозили искусственный снег, а в среду спецтехника утрамбовывала трассу.Начальник отдела лыжероллерной трассы футбольного клуба «Минск» Константин Калиновский пояснил, что толщина снежной подушки – 50 см. Это дает возможность всем любителям экстрима кататься как минимум до марта 2021 года.– рассказал он.Снежные пушки будут работать в соответствии с погодными условиями, пока они благоприятные. В числе главных задач – подготовка пятикилометровой дистанции для того, чтобы было комфортно и любителям, и воспитанникам спортивных школ, и даже профессионалам при проведении соревнований и спартакиад.Трасса работает с 9:00 до 21:00, освещение включено до 23:00.