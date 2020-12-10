На лыжероллерной трассе в Веснянке открылся зимний сезон

В четверг, 10 декабря, на городской лыжероллерной трассе открыли малый круг (400 м) для катания на лыжах, сообщает «Минск-Новости».
Снежные пушки заработали в прошлое воскресенье. Во вторник грузовики привозили искусственный снег, а в среду спецтехника утрамбовывала трассу.
Начальник отдела лыжероллерной трассы футбольного клуба «Минск» Константин Калиновский пояснил, что толщина снежной подушки – 50 см. Это дает возможность всем любителям экстрима кататься как минимум до марта 2021 года.
– К этой пятнице (11 декабря) полностью подготовим и откроем километровую дистанцию. В пункте проката все готово к новому сезону: к услугам посетителей около 140 пар лыж, ботинок и палок. В ближайшее время должно поступить обновление в виде новых лыж «Телеханы» отечественного производства, – рассказал он.
Снежные пушки будут работать в соответствии с погодными условиями, пока они благоприятные. В числе главных задач – подготовка пятикилометровой дистанции для того, чтобы было комфортно и любителям, и воспитанникам спортивных школ, и даже профессионалам при проведении соревнований и спартакиад.
Трасса работает с 9:00 до 21:00, освещение включено до 23:00.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ