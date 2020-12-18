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На любой вкус, цвет и дизайн. Популярные идеи для новогоднего маникюра

Времени до последнего праздника в году осталось совсем немного – и белоруски уже начали к нему готовиться. В списках «успеть к торжеству» соседствуют стрижки, наращивание ресниц и, конечно, маникюр. Под Новый год он становится тематическим. Одни выбирают строгий белый – под цвет снега, другие – яркие блестки и наклейки с елочками. О популярных среди белорусок вариантах sb.by рассказала мастер по маникюру Диана Казимирчик.


– На самом деле у каждой клиентки свое представление о новогоднем маникюре: это могут быть шарики и снежинки, оттенки красного или блестки на все пальцы. А для некоторых девушек и одна стразинка – это уже праздник. Кто-то любит минимализм, и, исходя из этого, выбирает себе вариант маникюра на Новый год. А кто-то отдает предпочтение максимализму. Тогда на ногтях можно увидеть картину «все лучшее сразу»: красный, золота побольше, «снег», стразы и наклейка с оленем поверх всего, – улыбается специалист.


Чтобы дизайн не смотрелся слишком броским, Диана Казимирчик советует выбрать один элемент декора в сочетании с обычными вашими предпочтениями. Например, окрасить ногти розовым и добавить к нему хлопья юкки, классические блестки, стразы или фольгу. А вот рисунки — дело вкуса. Белоруски часто выбирают новогоднюю тематику: елки, шарики на них, снежинки, колпаки Деда Мороза. По словам эксперта, разрисованные елочными игрушками ногти уже не смотрятся актуально. Но если клиентке такой маникюр нравится – нет никаких причин, чтобы его не сделать.


Из других популярных идей для новогоднего маникюра – цвета в соответствии с животным, чья пора наступает по китайскому календарю. В 2021-м это бык, поэтому следующим восточному правилу модницам советуют избегать красного. Что выбрать вместо него? Любой другой цвет в сочетании с оттенками серебряного.

Фото: pixabay.com
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