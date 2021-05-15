На Лоевщине почтили память Героев Советского Союза Абдусалима Дехканбаева и Джурахана Усманова

В мероприятиях приняли участие представители Посольства Республики Узбекистан в Республике Беларусь.В братской могиле в д. Деражичи Лоевского района похоронен рядовой Абдусалим Дехканбаев – стрелок 467-го стрелкового полка Центрального фронта. Родился в 1901 году в Ферганской области. 1 октября 1943 года в составе десантной группы одним из первых переправился на правый берег Днепра у д. Глушец Лоевского района Гомельской области, ворвался в траншею противника и огнем из автомата очистил ее от гитлеровцев. Затем автоматным огнем прикрыл переправу через реку своей роты и вместе с бойцами отделения принимал участие в отражении девяти контратак противника. Уничтожил свыше взвода гитлеровцев. Погиб 8 октября 1943 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года.Герой Советского Союза Джурахан Усманов родился 12 февраля 1923 года в кишлаке Сават Хавастского района Сырдарьинской области Узбекистана в крестьянской семье. По национальности узбек. Окончил неполную среднюю школу. Был секретарем комсомольской организации колхоза им. Дзержинского. В Красную Армию призван в 1942 году. Дослужился до помощника командира взвода 237-го стрелкового полка. Член ВКП(б) с 1943 года.В ночь на 29 сентября 1943 года взвод лейтенанта Озерова форсировал реку Сож в районе села Карповка Лоевского района Гомельской области Беларуси. Удалось переправиться через реку и занять небольшой плацдарм. Вражеские войска отчаянно наступали, провели более тридцати контратак. Из группы переправившихся осталось только девять человек. Заканчивались боеприпасы. Во время очередного затишья Джурахан Усманов предложил собрать патроны и гранаты на поле боя. Собранного хватило до поступления подкрепления, которое вынесло израненных воинов с поля боя на руках. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Усманову Джурахану присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».После боев на сожинском плацдарме Джурахан Усманов окончил краткосрочные армейские курсы младших лейтенантов и вернулся в свою дивизию на должность комсорга батальона. Участвовал в боях на правом берегу Днепра, освобождал белорусское Полесье в ходе Калинковичско-Мозырской операции. 15 марта 1944 года по болезни был эвакуирован в полевой подвижный госпиталь, а после излечения направлен в 44-ю гвардейскую стрелковую дивизию на должность комсорга батареи 49-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. В конце 1944 года гвардии лейтенант Усманов был тяжело ранен и отправлен в эвакуационный госпиталь № 1264 города Ташкента, где скончался от ран 14 февраля 1945 года. Похоронен в родном кишлаке.