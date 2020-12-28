Жительница Ивьевского района обманом заставила своего виртуального знакомого дать ей крупную сумму денег, сообщает СК.
В начале 2019 года 24-летняя ранее судимая за мошенничество сельская жительница в одной из соцсетей познакомилась с мужчиной. Она представилась не своим именем и стала жаловаться на проблемы со здоровьем и финансовые трудности. Новый знакомый оказался отзывчивым и предложил помочь: мужчина целый год переводил своей подруге деньги на лечение и таблетки. На счет подозреваемой он перечислил более трех тысяч рублей. Когда добродетель понял, что все это обман, сразу обратился в милицию. Чтобы замести следы, страдающая от недуга и бедности девушка удалила страницу в социальной сети и переписку с пострадавшим.
Следователем допрошены подозреваемая и потерпевший, у девушки изъята компьютерная техника. Назначены дополнительные исследования с целью восстановления сообщений.
В отношении девушки, которая мошенническим путем завладела деньгами, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно) УК Беларуси. Окончательная правовая оценка ее действиям будет дана по результатам расследования.
У следователей есть основания полагать, что подозреваемая может быть причастна и к другим подобным преступлениям.
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«На лечение»: минчанин отправил крупную сумму денег знакомой, а она оказалась мошенницей
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Фото: Александр КУШНЕР