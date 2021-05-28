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На Курилах вулкан выбросил пепел на высоту 3 км

В пятницу в 14:11 по местному времени вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко, находящимся на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), пепловый выброс высотой 3 км, передает ТАСС.


– Произошел пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря, – уточняется на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

По данным вулканологов, пепловый шлейф распространился на 3 км к северо-востоку от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это говорит о том, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко находится в северной части острова Парамушир. Высота вулкана достигает 1156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.

Фото: pixabay.com
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