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  2. На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 3,7 километра

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 3,7 километра

Вулкан Эбеко, находящийся на курильском острове Парамушир, утром 25 августа выбросил столб пепла на 3,7 километра, передает РИА Новости.


Согласно информации Камчатской группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, пепловый шлейф распространился на 10 километров к юго-востоку от вулкана.

- Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (Парамушир), высота пеплового выброса составила до 3,7 километра над уровнем моря, - отметили специалисты.

Уточняется, что в Северо-Курильске пеплопад зарегистрирован не был, запах сероводорода не ощущался. В МЧС региона уточнили, что выброс пепла угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов не представляет.

Фото: скриншот видео РИА Новости
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