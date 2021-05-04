Сегодня на Северных Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 3 км, передает ТАСС.
– Поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 км. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 км, – отмечается в сообщении ГУ МЧС по региону.
Согласно данным МЧС России, пеплопад в Северо-Курильске не наблюдается, запах сероводорода не ощущался.
Вулкан находится в северной части острова Парамушир Сахалинской области. Его высота составляет 1156 м. Эбеко проснулся в середине ноября 2016 года.
Фото: pixabay.com
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На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км
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