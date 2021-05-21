Сейсмологи 21 мая зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на Курилах. Толчки ощутили жители двух сел, информирует ТАСС.
– Сегодня в 16:01 [по местному времени] зарегистрировано землетрясение в 84 км юго-восточнее г. Курильска. Магнитуда – 4,9, глубина – 59 км, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Толчки наблюдались в двух селах – Горячие Ключи и Рейдово. Согласно информации агентства, ощущаемость землетрясения составила 2–3 балла. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало.
В настоящий момент оперативные группы администраций муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания и сооружения, чтобы выявить возможные повреждения.
Фото: pixabay.com
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На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9
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