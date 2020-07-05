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На Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе прошла встреча ветеранов Беларуси, России и Латвии

Традиционная, уже 61-я встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения Беларуси, России и Латвии на Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе, состоялась сегодня. Так как границы из-за пандемии коронавируса закрыты, она прошла в сокращенном формате.




В нынешнем году пересечение границ не предусматривалось. На белорусской стороне работала выставка детского рисунка «Через всю войну». Члены Верхнедвинской организации БРСМ держали полотно «Беларусь помнит», на которое нанесены фамилии ветеранов района… Емельянов Григорий Павлович, рядовой из поселка Освея, воевал в бригаде имени Мельникова; Ермаков Василий Анисимович, партизан 1-го Калининского отряда 2-й Дриссенской бригады… К слову, в Верхнедвинском районе сегодня осталось 12 ветеранов Великой Отечественной. Все они - в преклонном возрасте. Поэтому во время пандемии их решили поберечь и на Курган не приглашали.






Напомним, что Курган Дружбы сооружен на стыке границ России, Беларуси и Латвии в 1959 году в память о боевом братстве партизан и подпольщиков. Обычно встреча проходила очень тепло и трогательно. Ее участники, двигавшиеся по аллеям, ведущим из разных стран, встречались в одном месте, обнимались, вспоминали былые подвиги… На сей раз белорусские участники встречи передали цветы для возложения к памятнику секретарю Себежского райкома комсомола, партизанской разведчице Марии Пынто, который находится на территории России. А Россияне в свою очередь передали цветы для возложения комсомольцам-подпольщикам деревни Прошки Верхнедвинского района. Затем участников встречи приветствовал председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев:


- Традиция встреч на Кургане, объединяющая 3 страны, очень важна. Она пережила сложные времена в 90-е годы, когда Советский Союз разделился на отдельные государства. Пандемия, из-за которой сегодня закрыты границы, также не разрушит традицию, введенную нашими отцами и дедами. К сожалению, нас сегодня здесь не многие тысячи. Но очень важно, что из Беларуси, Латвии и России сюда приехали те, кто помнит о нашем общем прошлом. Жаль, что в 75-ю годовщину Великой Победы снова проявили себя реакционные голоса, которые пытаются переписать историю. Но наша встреча подчеркивает, что ее переписывать нельзя. Мы помним, кто пронес знамя Победы над Европой и освободил наши страны.




На российской стороне в часовне Сергия Радонежского, возведенной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялся молебен. Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поблагодарила всех, кто несмотря на трудности пандемии, приехал на Курган:

- Мы празднуем великую Победу в непростых условиях. В эту пору мы особенно пронзительно чувствуем значимость ветеранов, чьи изображения видим на фотографиях в руках молодых людей. Они напоминают, как много сил отдали эти люди, чтобы наша земля жила сегодня и процветала. Нашу Победу мы не отдадим никому.






Завершилась встреча традиционным костром дружбы, где присутствующие спели любимые песни военных лет. В том числе, «Катюшу». Звучала она и на латвийской территории. Эта традиция, кстати, получила интересное продолжение. Недавно в интернете дали старт Международной молодежной арт-эстфете «75 песен о войне». Владимир Терентьев надеется, что уже в следующем году на Курган Дружбы вместе с ветеранами приедут и молодые патриоты из Витебской, Могилевской, Гомельской, Псковской, Смоленской, Новгородской и Калининградской областей:

- Такая встреча планировалась в нынешнем году. Но пандемия помешала. Я уверен - этим встречам быть. Уверен, что уже в следующий раз нас здесь опять будет много. Не только среднее поколение, но и молодежь. Мы хотим, чтобы именно к молодежи перешел приоритет встреч на Кургане Дружбы. Чтобы они приняли эстафету памяти от наших ветеранов.




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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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