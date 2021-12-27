На Кубе автобус вылетел в кювет – один человек погиб, еще 26 пострадали

Пассажирский автобус вылетел в кювет на территории муниципалитета Терсер Френте провинции Сантьяго-де-Куба в восточной части Кубы. В результате аварии как минимум один человек погиб, еще 26 получили травмы, пишет ТАСС.
Согласно информации издания Granma, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь в местных медучреждениях. Власти ведут расследование ДТП.
По официальным данным, на острове ежедневно происходит в среднем 31 авария. В большинстве случаев ДТП связаны с невнимательностью водителей, несоблюдением скоростного режима, ненадлежащим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих транспортных средств на кубинских дорогах превышает 50 лет. На аварийность также влияет недостаточный уровень дисциплины участников дорожного движения.
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