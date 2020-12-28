Объем добычи нефти и газа на нефтяном месторождении "Чанцин", крупнейшей в КНР базе по добыче нефти и газа, достиг рекордного уровня, превысив 60 миллионов тонн нефтяного эквивалента с начала текущего года, сообщает "Синьхуа".
По данным производственного штаба месторождения, которое находится в бассейне Эрдос на северо-западе Китая, с начала этого года на нем было добыто 24,5 миллиона тонн сырой нефти и 44,5 миллиарда кубометров природного газа, что эквивалентно примерно 35,5 миллиона тонн сырой нефти.
Это первое нефтяное месторождение в Китайской Народной Республике, где годовой объем добычи нефти и газа превысил отметку в 60 миллионов тонн, что стало важной вехой в истории энергетики страны.
Нефтяное месторождение "Чанцин", имеющее 50-летнюю историю развития, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Китая, поставляя газ в более чем 50 городов на севере и северо-западе КНР, включая Пекин.
Его нефтегазодобывающие районы охватывают провинции Шэньси, Ганьсу и Шаньси, а также Нинся-Хуэйский автономный район и автономный район Внутренняя Монголия.
Фото: "Синьхуа"
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На крупнейшем в Китае нефтегазовом месторождении установлен рекорд по объему добычи
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