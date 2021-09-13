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  2. На круглом столе в Палате представителей обсудят вопросы межнационального мира

На круглом столе в Палате представителей обсудят вопросы межнационального мира

В Палате представителей на 14 сентября запланирован круглый стол, посвященный теме "Межнациональный мир и согласие как основа единства белорусского народа". Мероприятие пройдет в преддверии празднования Дня народного единства в целях сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны, изучения правоприменительной практики существующего законодательства в сфере межнациональных отношений и его последующего развития, передает БЕЛТА.


В пресс-службе Палаты представителей уточнили, что в круглом столе будут участвовать парламентарии, уполномоченный по делам религий и национальностей, а также руководители крупнейших диаспор.

Во время мероприятия объявят старт фотофестивалю под эгидой Палаты представителей для республиканских и региональных СМИ "В кадре – Год народного единства". Лучшие снимки будут представлены в Парламенте.

Фото: БЕЛТА
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