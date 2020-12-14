В пункте пропуска «Козловичи» задержали две тонны сыра и хамона, которые везли нелегально из Дании в Россию. 

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Инцидент произошел в пункте пропуска «Козловичи». Брестские таможенники задержали крупную партию сыра и хамона, которые везли нелегально. В Брестской таможне рассказали:Брестской таможней проводятся дальнейшие проверочные мероприятия по данному факту, по результатам которых будет дана оценка в соответствии с законодательством Беларуси.