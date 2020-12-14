В пункте пропуска «Козловичи» задержали две тонны сыра и хамона, которые везли нелегально из Дании в Россию.
Фото из архива
Инцидент произошел в пункте пропуска «Козловичи». Брестские таможенники задержали крупную партию сыра и хамона, которые везли нелегально. В Брестской таможне рассказали:
– Согласно представленным документам в автомобиле, следовавшем из Дании в Российскую Федерацию, перемещались составляющие технологического оборудования для свиноводства. Однако помимо заявленного товара в грузовом отсеке таможенники обнаружили около двух тонн сыра и хамона иностранного производства. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше 100 тысяч белорусских рублей.
Брестской таможней проводятся дальнейшие проверочные мероприятия по данному факту, по результатам которых будет дана оценка в соответствии с законодательством Беларуси.
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В пункте пропуска «Козловичи» задержали две тонны сыра и хамона, которые везли нелегально из Дании в Россию
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ