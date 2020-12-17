На конкурс «Познай Беларусь» в этом году подали рекордное количество заявок – более 1,1 тысячи

Кстати, в 2019 году участники подали 809 заявок. Если же сравнить их число за последние шесть лет, получится, что оно выросло практически в 10 раз. В Нацагентстве уверены: это говорит о растущей популярности конкурса. Причем заметнее всего – среди обычных граждан.Неудивительно, что самыми популярными оказались именно «народные» номинации. Слово заместителю директора – начальнику отдела маркетинга Нацагентства по туризму Елене Лихимович:Таким образом, ожидания экспертов сбылись: интерес к путешествиям по стране в этом году вырос. Примечательно, что стимулированию внутреннего и въездного туризма в 2020-м уделяли много внимания на государственном уровне.Конкурс «Познай Беларусь» проходит в 18-й раз. Организатор – Минспорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму. В этом году победителей выбрали в 10 номинациях. Церемония награждения пройдет 18 декабря в Минске.Фото Юрия Лозо