На конкурс «Познай Беларусь» в этом году подали рекордное количество заявок – 1103. Об этом sb.by рассказали в Национальном агентстве по туризму.
Кстати, в 2019 году участники подали 809 заявок. Если же сравнить их число за последние шесть лет, получится, что оно выросло практически в 10 раз. В Нацагентстве уверены: это говорит о растущей популярности конкурса. Причем заметнее всего – среди обычных граждан.
Неудивительно, что самыми популярными оказались именно «народные» номинации. Слово заместителю директора – начальнику отдела маркетинга Нацагентства по туризму Елене Лихимович:
– Больше всего заявок поступило в номинации «Рассказ о малой родине» – 380. Чуть меньше, 312, в номинации «Фотография года». В номинации «Я познаю «Беларусь» – 209 участников. Хотя в 2019-м было ровно 100 тех, кто отдыхал в Беларуси и засвидетельствовал это снимками на фоне наших достопримечательностей.
Таким образом, ожидания экспертов сбылись: интерес к путешествиям по стране в этом году вырос. Примечательно, что стимулированию внутреннего и въездного туризма в 2020-м уделяли много внимания на государственном уровне.
Конкурс «Познай Беларусь» проходит в 18-й раз. Организатор – Минспорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму. В этом году победителей выбрали в 10 номинациях. Церемония награждения пройдет 18 декабря в Минске.
Фото Юрия Лозо
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На конкурс «Познай Беларусь» в этом году подали рекордное количество заявок – более 1,1 тысячи
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