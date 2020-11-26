На кондитерской фабрике в Латвии использовался рабский труд

Местная полиция сообщила, что глава правления латвийского кондитерского предприятия Adugs Язепа Зукулса обвиняется в торговле людьми, пишет rg.ru.
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Правоохранительные органы выяснили, что на фабрике эксплуатировали рабочих третьих стран: забирали документы, не платили зарплату. Кроме того, отмечается, что расследуют факты применения физического и психологического насилия в отношении приехавших работников. Юрист предприятия обвинения отрицает.
Суд выдал ордер на арест Язепа Зукулса – это повлекло за собой крупный скандал как в Латвии, так и в соседних странах. Ряд магазинов отказался закупать продукцию компании.
Фото: pixabay.com
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