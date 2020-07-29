На Комаровском рынке горел торговый павильон

Когда спасатели приехали к месту вызова, было заметно открытое горение торгового павильона.В 15.53 пламя удалось локализовать, в 16.12 - ликвидировать. В инциденте никто не пострадал. Эвакуация не проводилась. Причина возгорания выясняется.