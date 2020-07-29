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На Комаровском рынке горел торговый павильон

В среду, 29 июля, в 15.45 на номер "101" очевидцы сообщили о пожаре в торговом павильоне на Комаровском рынке по улице Кульман, 56. Об этом сообщается на сайте Минского городского управления МЧС.



Когда спасатели приехали к месту вызова, было заметно открытое горение торгового павильона.

В 15.53 пламя удалось локализовать, в 16.12 - ликвидировать. В инциденте никто не пострадал. Эвакуация не проводилась. Причина возгорания выясняется.

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