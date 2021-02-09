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На Кипре рассказали, как будут привлекать туристов

На Кипре анонсировали план для привлечения гостей и развития туризма, который пострадал на фоне пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости.


Предусмотрены альтернативы традиционному пляжному отдыху – с ним на острове проблем не прогнозируется. Упор хотят сделать на деловой, гастрономический, спортивный виды туризма.

– Благодаря этим направлениям планируется улучшить турпродукт и привлечь больше путешественников на Кипр в неблагоприятный сезон, – сказано в сообщении ведомства.

В планах – поощрять проведений конференций, семинаров и деловых встреч на острове, субсидировать мероприятия по продвижению вина, гастрономии и местных продуктов.

Также возможна финансовая поддержка международных спортивных мероприятий на острове и программа по оказанию гостеприимства иностранным командам, клубам и ассоциациям для тренировок и подготовки.

Помимо этого, в планах ведомства и материальная помощь для сертификации услуг любительского дайвинга и поощрения для размещения круизных лайнеров. Предусмотрено также обновление инфраструктуры для туризма. 

Фото: pixabay.com
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