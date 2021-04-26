с 10 мая на Кипре будет разрешен въезд иностранных туристов из 65 стран, вакцинированных против COVID-19, в том числе и российским препаратом "Спутник V". Отрицательный тест и отбывание карантина нужны не будут. Об этом заявил министр туризма Саввас Пердиос, сообщает газета Cyprus Mail.
– Вакцинированные туристы из 65 стран с 10 мая смогут приехать на Кипр без тестов на COVID-19 и без соблюдения карантина, даже если у них был тесный контакт с зараженным человеком, – обозначил министр.
Въезд будет разрешен туристам из стран-членов ЕС, Европейской экономической зоны, а также Швейцарии, Армении, Бахрейна, Беларуси, Канады, Египта, Грузии, Израиля, Иордании, Кувейта, Ливана, Катара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Украины, ОАЭ, Великобритании и США.
Саввас Пердиос пояснил, что туристы при въезде в страну должны будут предъявлять только прививочный сертификат. Также, по его словам, иностранные путешественники перед поездкой должны будут загрузить свой сертификат на сайт Cyprus Flight Pass и заполнить специальную форму.
По словам руководителя ведомства, к концу мая будет более четкая картина понимания того, как развивается ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и в мире.
Фото: pixabay.com
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На Кипр с 10 мая смогут прилететь привитые от коронавируса туристы
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