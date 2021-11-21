На кинофестивале "Лістапад" поклонники встретились с Николаем Бурляевым и посмотрели ленту о нем

На XXVII Минском международном кинофестивале "Лістапад" поклонники встретились с Николаем Бурляевым - советским и российским актером и кинорежиссером, писателем и общественным деятелем. Сегодня в Минске в кинотеатре "Центральный" об этом светлом человеке представили премьеру документального фильма "Другим я уже не буду". Его снял один из лучших режиссеров телеканала "Культура" Антон Николаев.
В этом году Николай Бурляев отметил 75-летие. Как признался, чувствует себя на 33-летний возраст Христа, потому что именно в этом возрасте мы будем, входя в Царствие вечное. Знаменитость и политический деятель следует путем правды, рассчитывая на отклик в сердцах. Говоря словами Николая Гоголя, сейчас идет бой за душу человека. И выиграть этот бой - именно в том и видит свою, а также общественную задачу Николай Бурляев. В фильме рассказывает о себе, что человек он, по сути, замкнутый и тихий, но Господь так распорядился, чтобы занимался спасением души человеческой:
- В тайне надеюсь, что бескорыстное служение бескорыстно. Предпочитаю жить без обиняков и иносказаний. И считаю, что нельзя продавать искусство за деньги, ведь культура и деньги - понятие несовместимое. Как-то мне предложили сделать блокбастер о Сергее Радонежском. Но это же немыслимо. Блокбастер - сленг летчиков-англичан Второй мировой войны. Блокбастер - бомба, которая уничтожала целые кварталы. Разве это совместимо с фильмом религиозной тематики?
Николай Бурляев - депутат Государственной Думы и продвигает в народ идеи, которые волнуют деятелей культуры и соотечественников. Настаивает на праведных принципах и другим не будет никогда. В перестроечную эпоху ему пришла идея создать кинофестиваль.
- Если нам кажется, что мы сами генерируем идеи, то нет. Они к нам приходят свыше. Так и мне пришла - о создании кинофестиваля "Золотой Витязь", пропагандирующего нравственные идеалы и возвышение души человека. Получил благословение, и задумка начала осуществляться, - улыбается Николай Петрович.
В 1992 году впервые состоялся международный кинофорум православного кино "Золотой Витязь", который с 2010 года объединяет в себе кино, театр, музыку, литературу, изобразительное искусство.
- Наша конечная цель - служить Господу, исполняя Его промысел, и нашему Отечеству, - уверен легендарный деятель искусства.
Второй фильм, который привез на белорусский форум Бурляев, это история о полковнике группы "Альфа" Владимире Келехсаеве "Отменивший войну". Режиссер мечтал снять эту картину 25 лет и показать на "Лістападзе", пройдет она вне конкурса, потому что уже успела получить много наград на разных кинофестивалях.
XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" продлится до 26 ноября под девизом "Кино - симфония единства". В конкурсе представлены игровое кино, документальное, молодежное, а также фильмы для детей и юношества. Всего пришло более 300 заявок из 54 стран, это неимоверный интерес, который продемонстрировали участники к белорусскому форуму.