На кинофестивале "Лістапад" поклонники встретились с Николаем Бурляевым и посмотрели ленту о нем

В этом году Николай Бурляев отметил 75-летие. Как признался, чувствует себя на 33-летний возраст Христа, потому что именно в этом возрасте мы будем, входя в Царствие вечное. Знаменитость и политический деятель следует путем правды, рассчитывая на отклик в сердцах. Говоря словами Николая Гоголя, сейчас идет бой за душу человека. И выиграть этот бой - именно в том и видит свою, а также общественную задачу Николай Бурляев. В фильме рассказывает о себе, что человек он, по сути, замкнутый и тихий, но Господь так распорядился, чтобы занимался спасением души человеческой:Николай Бурляев - депутат Государственной Думы и продвигает в народ идеи, которые волнуют деятелей культуры и соотечественников. Настаивает на праведных принципах и другим не будет никогда. В перестроечную эпоху ему пришла идея создать кинофестиваль.улыбается Николай Петрович.В 1992 году впервые состоялся международный кинофорум православного кино "Золотой Витязь", который с 2010 года объединяет в себе кино, театр, музыку, литературу, изобразительное искусство.- уверен легендарный деятель искусства.Второй фильм, который привез на белорусский форум Бурляев, это история о полковнике группы "Альфа" Владимире Келехсаеве "Отменивший войну". Режиссер мечтал снять эту картину 25 лет и показать на "Лістападзе", пройдет она вне конкурса, потому что уже успела получить много наград на разных кинофестивалях.XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" продлится до 26 ноября под девизом "Кино - симфония единства". В конкурсе представлены игровое кино, документальное, молодежное, а также фильмы для детей и юношества. Всего пришло более 300 заявок из 54 стран, это неимоверный интерес, который продемонстрировали участники к белорусскому форуму.