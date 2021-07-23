Сегодня на Камчатке на вулкане Карымский произошел выброс пепла на высоту 1,5 километра, передает ТАСС.
– Днем 23 июля 2021 года из вулкана Карымский зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 1,5 тыс. метров, – говорится на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
Пепел распространился на расстояние 50 км и направился в сторону Кроноцкого залива. Города и деревни стихия не затронула. Международные трассы движения воздушных судов вблизи вулкана не проходят. Также на указанном участке нет групп путешественников.
Фото: pixabay.com
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На Камчатке вулкан выбросил пепел на высоту 1,5 км
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