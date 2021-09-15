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  2. На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до 2 км

На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до 2 км

Вулкан Карымский на Камчатке сегодня выбросил пепел на высоту до 2 тыс. м, передает ТАСС.

Фото носит иллюстративный характер

- 15 сентября 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 2 тыс. м при высоте самого вулкана 1 469 м, - уточнили информацию в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

Вулкан Карымский является один из самых активных на Камчатке. Находится в 115 км от Петропавловска-Камчатского, где проживает по меньшей мере 100 тыс. человек. Подножие этого вулкана не является туристическим маршрутом.

Фото: pixabay.com
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