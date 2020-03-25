На Камчатке произошло землетрясение, на Курилах объявили угрозу цунами

Землетрясение произошло в 5.49 по минскому времени в 500 километрах от Петропавловск-Камчатского. Его магнитуда составила 7,2, сообщили в Управлении МЧС России по Сахалинской области.





В Северо-Курильске ощущались толчки силой 5—6 баллов, в Южно-Курильске — 3 балла.

"Очаг землетрясения находился на глубине 250 км юго-западнее Северо-Курильска, сейсмособытие ощущалось в Северо-Курильске", — говорится в сообщении МЧС России.



По предварительным данным, пострадавших и разрушений на Курилах нет. В то же время на Северных Курилах после землетрясения объявили угрозу цунами, ориентировочное время прихода волны — 7.04 по минскому времени.

Фото: МЧС России



