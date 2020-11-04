Тело восьмилетнего мальчика, изувеченное животными, нашли возле морского порта Петропавловска-Камчатского. Заведено уголовное дело, пишет ТАСС.
"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения восьмилетнего мальчика в районе улицы Красная Сопка города Петропавловска-Камчатского. В ходе поисковых мероприятий тело малолетнего ребенка обнаружено в районе нежилой зоны морского порта города Петропавловска-Камчатского с признаками повреждений кожных покровов, предположительно, возникших от укусов животных", – сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю РФ.
Мальчик ушел из дома вечером 3 ноября и не вернулся. Его искали родители и сотрудники правоохранительных органов. Причина смерти ребенка устанавливается. Проводится комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
Фото: ТАСС
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На Камчатке обнаружили изувеченное тело ребенка
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