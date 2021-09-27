На Камчатке нашли тела всех погибших в авиакатастрофе с Ка-27

Вертолет Ка-27 потерпел крушение в ночь с 23 на 24 сентября. К настоящему моменту найдены тела всех пятерых погибших в результате катастрофы, передает ТАСС.
"В авиакатастрофе погибли пять человек. Их тела найдены", – сообщил ТАСС источник в авиационных службах на Камчатке.
Вертолет Ка-27 в ночь на пятницу произвел жесткую посадку вблизи горы Острой в Камчатском крае. Разбившийся вертолет, как рассказывает источник агентства, является собственностью ФГКУ "Пятый авиационный отряд", которое базируется в Камчатском крае и принадлежит ФСБ России. Обломки вертолета также обнаружены.
Фото из архива ТАСС