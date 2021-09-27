Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.93
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. На Камчатке нашли тела всех погибших в авиакатастрофе с Ка-27

На Камчатке нашли тела всех погибших в авиакатастрофе с Ка-27

Вертолет Ка-27 потерпел крушение в ночь с 23 на 24 сентября. К настоящему моменту найдены тела всех пятерых погибших в результате катастрофы, передает ТАСС. 


"В авиакатастрофе погибли пять человек. Их тела найдены", – сообщил ТАСС источник в авиационных службах на Камчатке.

Вертолет Ка-27 в ночь на пятницу произвел жесткую посадку вблизи горы Острой в Камчатском крае. Разбившийся вертолет, как рассказывает источник агентства, является собственностью ФГКУ "Пятый авиационный отряд", которое базируется в Камчатском крае и принадлежит ФСБ России. Обломки вертолета также обнаружены. 

Фото из архива ТАСС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы