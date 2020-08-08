На какой урожай Президент нацеливает аграриев и в чем ценность рапса – итоги рабочей поездки Главы государства в Минский район

Суббота в президентском графике была рабочем днем. На одном из полей ОАО «Гастелловское» всего в нескольких километрах от МКАД Глава государства смотрел за ходом уборочной кампании, интересовался ее темпами и проблемами аграриев. Остался доволен. Уже понятно: год выдался урожайным. Планка от Александра Лукашенко: аграрии этим летом должны с учетом кукурузы убрать 10,5 миллиона тонн зерна.

- Если мы выйдем на 10,5 (это более тонны на человека у нас получится), больше никогда в будущем не надо. Этого на данном этапе достаточно для страны, для того, чтобы накормить скот и отчасти обеспечить БНБК. Конечно, она купит зерна за пределами страны, но желательно, чтобы мы его произвели. И мы это можем сделать.

Кстати о Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это предприятие (которое по своей технологичности и важности для страны Президент не раз сравнивал с атомной электростанцией) Глава государства планирует посетить уже в понедельник.

Наш хлеб

Формулу хорошего урожая Глава государства вывел такую: 8,2-8,3 миллиона тонн колосовых, 800 тысяч тонн рапса, 1,5 миллиона тонн кукурузы. Опускаться ниже этой планки, подчеркивает он, нельзя ни при каких погодных условиях. Тем более, что погода нынче аграриям только способствует. Свежие цифры в подтверждение. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко докладывает. По данным на субботнее утро, убрано примерно 61% площадей. Получено 5 млн 99 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность – 38,2 ц/га. Более чем на 6 процентов выше, чем в прошлом году!

- Сколько в день убираешь? – поинтересовался у Ивана Крупко Президент.

- За вчерашний день – 4,8 процента. Сейчас нет влаги, поэтому я думаю, что сегодня по стране мы выйдем на 5 процентов. Парк имеющихся у нас комбайнов – а их 8,5 тысяч – позволяет убирать 106 тысяч гектаров и молотить в день 350-360 тысяч тонн зерна.

Убрать хлеб, нацеливает Александр Лукашенко, нужно уже в ближайшие дни. Глава государства при этом напоминает: намолотить сегодня 8 миллионов тонн зерновых колосовых и миллион тонн рапса - уже не проблема. Однако вся уборка еще впереди: и кукуруза, и травы, и свекла, и картофель. Первоочередная цель страды – накормить белорусов:

- Чтобы они чувствовали, что мы и в пандемию правильно поступили, что мы и сейчас правильно политику ведем. Люди должны кушать свое. Все остальное надо продать на экспорт, получить валюту.

Об экспорте сельхозпродукции на поле близ Сеницы говорили отдельно. Иван Крупко обнадежил: спрос на белорусское в мире есть, цены растут.

- То, что я вам говорил, - резюмировал Президент. - Пандемия пройдет, надо что-то продать. Вот и цены почти на двадцать процентов пошли вверх. Люди кушать хотят. Мы им предлагаем.

Затронули в связи с хорошим урожаем и еще одну тему. Александр Лукашенко в очередной раз напомнил: важно не допустить падежа скота.

- Ибо будем радовать урожайности, а кормить будет некого! – заключил он.

Лучшее лекарство

Рапс, кстати, Александр Лукашенко назвал… лекарством. Президент настаивает: нужна пропаганда рапсового масла. Оно, уверен Глава государства, гораздо лучше подсолнечного, пусть и немного горчит.

- Почему нам сегодня выгодно рапс возделывать? Потому что его по всему миру покупают. Потому что поняли, что рапс - это лекарство, особенно у нас. А мы имеем масло рапса, продаем по всему миру, а сами сидим на подсолнечном масле. И еще у нас есть одно лекарство – это масло льносемян. Масло льносемян – это величайшая ценность. Просто мы об этом забыли. Я помню, в детстве на селе у нас всегда в рационе было масло льносемян. Надо отказываться от импорта, надо покупать свое, если мы хотим быть здоровыми.

В связи с этим очередное поручение: буквально на два-три процента поднять урожай этой культуры и сократить затраты на ее возделывание.

Дело техники

Интересовался Глава государства и проблемами. Министр в ответ заострил внимание только на одной – обеспеченности хозяйств топливом.

- Надо немножко помочь с отсрочкой платежа по топливу, - попросил он. - Больше проблем нет. Все работают с настроением, урожай есть.

Александр Лукашенко в ответ поручил проработать возможные варианты поддержки.

- Надо посчитать, посмотреть. Если мы уж решили помочь, то надо вовремя помочь, чтобы мы не затягивали. Если есть возможность, давайте поможем.

Заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой на это заметил: определенные схемы уже есть.

А вот на что в этом году аграрии уж точно не жаловались, так это на нехватку комбайнов. Техники в хозяйствах хватает. Глава государства при этом напоминает: она нуждается в бережной эксплуатации. Тогда и прослужит дольше.

- Не может комбайн эксплуатироваться менее 11-12 лет. Естественно, хорошие хозяева сохранят его и на 15 лет, - высказал мнение Президент. А после добавил: для этого важно найти толковых механизаторов, где бы они ни были по стране.

- Как пример, в Столбцовском районе вы вручили комбайн «Лида 1300» комбайнеру, у которого в этом году уже 55-я уборка, ему 73 года, - рассказал Иван Крупко. – Он 16 лет на этом комбайне проубирал!

- Это «Лида», - продолжил Александр Лукашенко. – А «Гомсельмаш» (да и все) сейчас делает комбайны лучше, чем это было когда-то!

Буквально спустя 10 минут Президент о «Гомсельмаше» вспомнит еще раз: хотел бы, мол, посмотреть на их комбайн GS2124, который два года назад уже испытывал на полях ОАО "Александрийское" в Шкловском районе. Вот для чего:

- В Гродненской области у нас появился парень-пятитысячник. Но он на «Джон Дире». Мы должны пять тысяч и на своем комбайне выдать. Поэтому мне надо посмотреть последний вариант этого комбайна.

Две кампании

У председателя Минского облисполкома Александра Турчина Глава государства параллельно поинтересовался политической ситуацией в регионе. Заметил: аграрии сейчас днями работают в поле и на избирательную кампанию обращают мало внимания. И тем самым расставил приоритеты, какая именно из тем этим летом является номер один:

- Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дергай. Есть возможность, пусть подойдут досрочно проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики - это будет идиотизм полный.

Президенту рассказали: в ОАО «Гастелловское» средняя зарплата составляет почти 1,4 тысячи рублей. А кроме того, благодаря президентскому указу, с 2016 года система приобретения квадратных метров в сельской местности стала более прозрачной. А значит, жителям агрогородков и деревень стало проще получить в собственность дома и квартиры предприятий АПК.

- Надо иметь эту зарплату - и крестьяне будут довольны, - подытожил Александр Лукашенко.

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