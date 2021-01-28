На кафедре медреабилитации и физиотерапии БГМУ создали сертифицированный комплекс дыхательных упражнений против коронавируса

Этот комплекс поможет не только восстановиться после перенесенной COVID-пневмонии, но и ускорить ее лечение. Применяется обычно для пациентов на остром стационарном этапе, но продолжать можно и в домашних условиях. Больше 100 пациентов кардиологического отделения 4-й городской клинической больницы Минска, которое сейчас работает в инфекционном режиме, испытали эти эффективные свойства на себе. К 7–10-му дню заболевания сатурация поднимается до положенных 96 единиц, а это уже один из основных факторов излечения. Создатели комплекса, сотрудники кафедры медреабилитации и физиотерапии БГМУ, рассказывают, что при COVID-19 высока вероятность травматизации легочной ткани, поэтому дыхательные упражнения должны быть строго дозированными и сориентированными на индивидуальные особенности больного. Доверять интернет-методикам в этом плане нельзя.
Фото: БЕЛТА
Раскрывая нюансы разработки дыхательного курса, ректор БГМУ Сергей Рубникович отметил, что наше образование не стоит на месте, постоянно идет в ногу с прогрессом развития технологий, науки, а также трансформируется с учетом коронавирусной инфекции:
– В этом году появились новые занятия, программы, лекции по заболеваниям, ассоциированным с COVID-19. Один из новых наших курсов посвящен упражнениям дыхательной гимнастики, направленным на улучшение и восстановление физических способностей, а значит, и психологического состояния. Более 20 наших студентов лечебного, педиатрического, медико-педиатрического факультетов прошли этот курс, включающий 36 часов подготовки. Сейчас они дипломированные инструкторы в выполнении дыхательных манипуляций, и, что отрадно, даже во время собственных каникул активно помогают инфицированным не только в 4-й клинической больнице, но и в других медучреждениях.
Курс записан на сайте медуниверситета, пациенты получают диски с его содержанием. Он сертифицирован, создан на доказательной базе, потому дает хорошие результаты. Когда пройдет коронавирусная инфекция, может понадобиться при пневмониях, вызванных другими заболеваниями.
– Пневмония при ковидной инфекции отличается от бактериальной, более привычной для нас, – отмечает кандидат медицинских наук, доцент кафедры медреабилитации и физиотерапии БГМУ Людмила Малькевич. – Дыхательная гимнастика используется и в одном, и в другом случае. Единственное – при COVID-19 специалисты, облаченные в противочумные костюмы, проводят ее индивидуально в палатах. Буквально после первого занятия улучшается дыхательная способность легких, на одну-две единицы повышается сатурация, а за четыре дня и вовсе стабилизируется.
По длительности, отмечают специалисты, занятия не регламентированы. Нагрузка дозируется по ощущениям пациента, вплоть до чувства усталости. К слову, обученный больной привыкает дышать правильно и продолжает этому следовать не только во время упражнений, но и в течение суток.
– Подробнее о системе? Вначале выстраиваем правильное дыхание – брюшное. В основной массе пользуемся стереотипными грудным или смешанным. Положим одну руку на живот, а вторую – на грудную клетку сбоку. Если вдыхаем правильно, рука на животе приподнимается, – демонстрирует Алена Ванда, ассистент кафедры медреабилитации и физиотерапии медуниверситета.
Упражнения можно делать лежа, во время ходьбы, в прон-позиции, но главный акцент – на протяжный выдох, мягкий полувдох. Словом, методика наших ученых щадящая, продуманная, тогда как многие способны травмировать и нагружать легкие.
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На кафедре медреабилитации и физиотерапии БГМУ создали сертифицированный комплекс дыхательных упражнений против коронавируса
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