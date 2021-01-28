На кафедре медреабилитации и физиотерапии БГМУ создали сертифицированный комплекс дыхательных упражнений против коронавируса

Фото:

БЕЛТА

Раскрывая нюансы разработки дыхательного курса, ректор БГМУ Сергей Рубникович отметил, что наше образование не стоит на месте, постоянно идет в ногу с прогрессом развития технологий, науки, а также трансформируется с учетом коронавирусной инфекции:Курс записан на сайте медуниверситета, пациенты получают диски с его содержанием. Он сертифицирован, создан на доказательной базе, потому дает хорошие результаты. Когда пройдет коронавирусная инфекция, может понадобиться при пневмониях, вызванных другими заболеваниями.– отмечает кандидат медицинских наук, доцент кафедры медреабилитации и физиотерапии БГМУ Людмила Малькевич.По длительности, отмечают специалисты, занятия не регламентированы. Нагрузка дозируется по ощущениям пациента, вплоть до чувства усталости. К слову, обученный больной привыкает дышать правильно и продолжает этому следовать не только во время упражнений, но и в течение суток.– демонстрирует Алена Ванда, ассистент кафедры медреабилитации и физиотерапии медуниверситета.Упражнения можно делать лежа, во время ходьбы, в прон-позиции, но главный акцент – на протяжный выдох, мягкий полувдох. Словом, методика наших ученых щадящая, продуманная, тогда как многие способны травмировать и нагружать легкие.