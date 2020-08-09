На избирательных участках соблюдены все санитарно-гигиенические меры

Активно проходит голосование и на участке № 31 на ул. Седых, 42, в здании Минского государственного городского училища олимпийского резерва. В списках здесь 2069 избирателей, рассказывает председатель участковой избирательной комиссии Павел Гомелько. Около 30% из них, кстати, отдали свой голос досрочно, с 4 по 8 августа.

– Избиратели шли постоянно, ровно. В первой половине дня в основном голосовали люди старшего возраста. После обеда – работающие, – говорит Павел Гомелько. –Многие в выходные планировали поездки за город, на дачу. Поэтому были рады возможности проголосовать досрочно. Сегодня же активность еще более высокая, как впрочем и всегда на выборах Президента. Для избирателей работает буфет, бесплатную дегустацию продукции организовал «Минскхлебпром», а в 13:00 начался концерт.

Павел Евгеньевич в составе избирательной комиссии уже не первый раз. Говорит, что действительно отличает эти выборы от предыдущих, так это повышенное внимание к обеспечению санитарно‑гигиенических мер. На входе в здание есть санитайзер. Члены избирательной комиссии работают в масках и перчатках. Избирателям также предлагают воспользоваться перчатками. Когда одновременно приходит много людей, напоминают про необходимость соблюдать социальную дистанцию. Раз в три часа обрабатываются и сами кабинки. Многие избиратели приходят на выборы семьями, с маленькими детьми.

– Наблюдатели спрашивали, почему в кабинках нет шторок. Не вешали их по рекомендации Минздрава –для соблюдения все тех же противоэпидемических мер. Избиратели относятся с пониманием, – подчеркивает Павел Гомелько.