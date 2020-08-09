На избирательном участке № 29 в Минске идет активное голосование

На столичном избирательном участке № 29, который расположился в «Главном хозяйственном управлении» Управления делами Президента, основной день голосования начался, как и везде, с 8 утра. Но буквально с первых минут сюда активно начали приходить люди, чтобы сделать свой выбор. Председатель участковой избирательной комиссии Инна Герасимова отмечает, что процедура организации выборов проходила очень спокойно:

– В 7:45 мы опечатали урны в присутствии семи наблюдателей, один из которых был от СНГ. Избиратели начали приходить буквально с первых минут открытия. Желание проголосовать явно есть. Нарушений у нас зафиксировано не было. Очень хорошо работают и представители РОВД, вежливо и уважительно. С 8 до 10 часов утра успели проголосовать около ста человек. Цифра постоянно растет. Явка избирателей очень хорошая. В комиссии сегодня работают 10 человек – по 4 человека одномоментно. Мы каждый час меняемся – создали хорошие условия для работы, чтобы никто не уставал.

Рядом с участком люди предаются атмосфере праздника: играет музыка, народ общается у террасы летнего кафе, которое организовали здесь же.

Внутри избирательного участка соблюдаются меры дистанцирования: люди уважительно пропускают друг друга к урнам для голосования. На столах есть антисептики для обработки рук. На полу расклеены наклейки, отмечающие позиции для дистанцирования. Площадь участка распределена так, чтобы не было большого скопления избирателей – антиэпидемиологические меры прежде всего. В наличии перчатки и маски. Выдают даже одноразовые ручки.

Многие избиратели были в хорошем расположении духа. Елена пришла проголосовать сегодня пораньше – нужно успеть и по воскресным делам. Свой голос сознательно хочет отдать за процветающую страну и хорошее будущее для молодых людей:





– Чтобы для молодежи раскрывалось больше перспектив, чтобы они могли ощущать уверенность в своем будущем. И самое главное –голосую за мирную жизнь. Пришла на выборы с очень позитивным настроением. Это важный день для жизни каждого гражданина страны.