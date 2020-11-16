Утром 16 октября произошел взрыв в одном из катеров действующего вулкана Стромболи на одноименном острове в Тирренском море, пишет газета Il Mattino.
Сообщается, что произошел выброс пепла, который осел в ближайших от вулкана населенных пунктах.
Как уточняет ТАСС, всего у Стромболи три активных катера. Последнее крупное извержение этого вулкана наблюдалось в 2009 году, но более мелкие происходят чаще. В прошлом году в результате извержения Стромболи погиб один человек и пострадали как минимум трое.
Фото: Il Mattino
Опубликовано:
671
На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter