В цехе азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси ОАО "Гродно Азот" в данное время происходят пусковые операции. Такая информация опубликована на сайте предприятия.
– В период пуска/остановки агрегатов азотной кислоты происходит кратковременное увеличение содержания NO2 в отходящих газах. Диоксид азота представляет собой газ красно-бурого цвета, поэтому присутствие его в отходящих газах даже в незначительных количествах окрашивает их в желтый цвет. Значение допустимого выброса NO2 в отходящих газах, в том числе для режимов пуска и остановки, установлено в комплексном природоохранном разрешении, выданном территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды на основании детальных расчетов и прогнозов качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ, – уточняется в тексте опубликованного сообщения.
Кроме того, отмечается, что санитарная лаборатория ОАО "Гродно Азот" занимается усиленным контролем качества атмосферного воздуха на территории и по периметру предприятия, а также на границе СЗЗ с учетом направления ветра с момента остановки цеха АКиКАС.
Вместе с тем превышения установленных нормативов не выявлены.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
547
На "Гродно Азоте" в цехе АКиКАС осуществляются пусковые операции
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter