На "Гродно Азоте" остановят два цеха для ремонта оборудования

Два цеха "Гродно Азота" остановят для ремонта оборудования. Об этом сообщает БЕЛТА.
– С 16 октября для внепланового ремонта оборудования будет остановлен цех аммиак-3. Для поддержания баланса по газообразной двуокиси углерода дополнительно будет остановлен цех карбамид-3, – уточнили на заводе.
Во время остановки цеха аммиак-3 для утилизации горючих веществ, которые входят в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. Когда будут освобождены все стадии производства от горючих газов, их сжигание на факельной установке прекратится.
На "Гродно Азоте" подчеркнули, что угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия это не представляет.
Фото: БЕЛТА