В ОАО "Гродно Азот" планируют остановить для проведения ремонтных работ цехи "Аммиак-4" и "Карбамид-4". Такая информация размещена на сайте предприятия.
Подготовку к ремонту обсудили на совещании с участием генерального директора Игоря Ляшенко и главного инженера Сергея Силивоника.
Отмечается, что ремонтные работы в цехах начнутся 18 июня. Они будут продолжаться 25 суток. В настоящий момент ведутся организационные работы. Так, например, установлено необходимое число персонала, как собственного, так и командированного из иных цехов для реализации запланированного. Это почти 200 человек. Определены исполнители работ, обеспечивается комплектность сырьем, инструментом и оборудованием.
Фото: БЕЛТА
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На "Гродно Азоте" будут временно остановлены на ремонт два цеха
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