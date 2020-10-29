На Гродненщине заготовили 200 литров антиковидной плазмы, некоторые доноры сдали ее по семь раз

Юрий Громак. Фото из его личного архива

поясняет:Чтобы заготовить плазму и обеспечить ее пригодность для трансфузии, необходимы несколько манипуляций. В обычном порядке после забора должна следовать карантинизация, когда полгода этот компонент крови никуда не выдается и хранится замороженным. К слову, в таком состоянии может сберегать свои лечебные свойства дольше года. Через шесть месяцев донора следует протестировать повторно на инфекции – ВИЧ, гепатит B, C и сифилис, которые могут передаваться через плазму. И только при повторном отрицательном тесте она используется для спасения реципиента., – акцентирует внимание Юрий Громак. –За время распространения коронавируса около 200 литров спасительного вещества удалось заготовить в регионе, большая часть на счету областного центра трансфузиологии. У главной службы крови Гродненщины тесные связи с РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, перенимают опыт и советуются, используя возможности телемедицины, а также делятся плазмой нужных групп крови. Но в основном биоматериал, заготовленный в регионе, идет для лечения его же пациентов.