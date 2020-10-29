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  2. На Гродненщине заготовили 200 литров антиковидной плазмы, некоторые доноры сдали ее по семь раз

На Гродненщине заготовили 200 литров антиковидной плазмы, некоторые доноры сдали ее по семь раз

Медики региона активно заготавливают и применяют антиковидную плазму в лечении. А это дорогого стоит, потому что ее использование в качестве дополнительного метода терапии – важный момент. Количество доноров растет буквально с каждым днем, в Гродненской области их около180. Некоторые сдали плазму по семь раз, а всего ее переработано более 200 литров.

Юрий Громак. Фото из его личного архива

Главный внештатный специалист по службе крови главного управления здравоохранения облисполкома Юрий Громак поясняет:

– В августе было небольшое затишье, численность доноров уменьшилась. Дополнительно их не привлекали, но сейчас количество прирастает. Около 60 человек сдавали биоматериал повторно, благо по протоколу можно делать забор каждые 14 дней. Когда пошла повторная волна, востребованность значительно возросла, работаем практически «с колес». Каждый день поступает заказ для 2–3 больных, в арсенале имеется 57 литров, не считая определенного запаса в Слонимском филиале и станции переливания Лидской центральной районной больницы.

Чтобы заготовить плазму и обеспечить ее пригодность для трансфузии, необходимы несколько манипуляций. В обычном порядке после забора должна следовать карантинизация, когда полгода этот компонент крови никуда не выдается и хранится замороженным. К слову, в таком состоянии может сберегать свои лечебные свойства дольше года. Через шесть месяцев донора следует протестировать повторно на инфекции – ВИЧ, гепатит B, C и сифилис, которые могут передаваться через плазму. И только при повторном отрицательном тесте она используется для спасения реципиента.

– Но процесс этот можно ускорить с помощью инактивации вирусов, – акцентирует внимание Юрий Громак. – Для этого в центре трансфузиологии используем специальное оборудование. В результате убивается инфекция, и в таком случае можно быть уверенными, что переливание безопасно. Процедура проводится либо сразу после заготовки с последующей заморозкой, но если плазму разморозили, то использовать необходимо в течение суток.

За время распространения коронавируса около 200 литров спасительного вещества удалось заготовить в регионе, большая часть на счету областного центра трансфузиологии. У главной службы крови Гродненщины тесные связи с РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, перенимают опыт и советуются, используя возможности телемедицины, а также делятся плазмой нужных групп крови. Но в основном биоматериал, заготовленный в регионе, идет для лечения его же пациентов.
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