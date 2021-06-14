На Гродненщине стартовала эстафета передачи Вечного огня "80 лет скорби и памяти"

Старт областной патриотической акции был дан в Гродно у братской могилы советских воинов и партизан в парке имени Жилибера.



– В нашей родной Беларуси нет такой семьи, которой бы не коснулась война. Поэтому долг всех и каждого – сохранить память о подвиге солдат-победителей, сделать все, чтобы страшные события не повторялись, – отметил во время митинга первый секретарь Гродненского городского комитета БРСМ Петр Косицкий. – Великая Отечественная война доказала, что сила и вера сплоченного народа огромна. Единство, солидарность, общественное согласие – основа крепкого и независимого государства, гарантия уверенности в завтрашнем дне.



От Вечного огня у памятника в Гродно зажгли лампаду и почтили память героев минутой молчания.



Ветеран ВОВ Владимир Колесников поделился с присутствующими своими мыслями:



– 22 июня – это дата, которая символизирует начало большого горя, когда немецкие захватчики внезапно напали на Советский Союз. Меня призвали в армию 8 мая 1943 года, когда мне было 16 лет. Боевое крещение я прошел под Харьковом, а Победу встретил во Франкфурте-на-Одере. Многое видел и многое пережил. Чудесно, что нынешнее поколение хранит память о тех событиях и чтит память героев.



Далее Вечный огонь проследует по всем районам области, доставят его к местам воинской славы, братским могилам, мемориальным комплексам.



Участие в эстафете помимо молодежи приняли общественные организации, школьники, работники предприятий региона.



– Для меня слово "война" – не пустой звук, – рассказала работница КУП ЖКХ Гродненского района Карина Голонская. – Мой прадед воевал, и в семье бережно хранят старые фронтовые фотографии и письма. Поэтому так важно отдать дать памяти тем, кто защищал землю от фашистов и делал все возможное, чтобы мы сегодня жили под мирным небом.



После торжественной церемонии колонна из 18 машин проследовала к другим городским захоронениям, в том числе и к Кургану Славы. Участники акции планируют посетить не менее пяти воинских памятников и мемориалов во всех 17 районах области.



Финиширует эстафета 22 июня в областном центре. Перед рассветом ее участники пройдут по улицам города к памятнику воинам-пограничникам, где из зажженных лампадок выложат надпись "80 лет. Помним".