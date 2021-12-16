На Гродненщине стартовала благотворительная кампания «Елка желаний»

В Гродно стартовала республиканская благотворительная кампания «Елка желаний». Она проходит под лозунгом «Исполним детские мечты» и направлена на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: из неполных, многодетных, неблагополучных, опекунских семей.









В четверг один из торговых центров города превратился в настоящую сказочную площадку. Для участников подготовили праздничную программу с флешмобом, мастер-классом по созданию новогодних украшений, аквагримом, Дедом Морозом и Снегурочкой. На Новогодней елке разместили открытки с желаниями детей. Каждый желающий мог купить подарок, о котором попросили дети в импровизированных письмах, а затем передать волонтерам и сотрудникам Красного Креста. Их миссия – доставить большие и маленькие мечты адресатам.









– В канун Нового года все ждут подарков и чудес, – отметила председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Наталия Толкачева. – Однако не у каждого есть возможность получить его от родных и близких. Стать добрым волшебником для ребенка, семья которого находится в сложной жизненной ситуации, может любой. Собранные и приобретенные в ходе акции подарки обязательно будут переданы целевым получателям помощи, в особенности мамам и папам, воспитывающим детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями. В прошлом году бы смогли подержать около 800 семей в Гродно и районах области. В настоящее время у нас уже есть 900 открыток с пожеланиями. По всей области в торговых центрах, на крупных предприятиях, в вузах и колледжах установлено 50 елок. В основном, детки просят игрушки: настольные игры, кукол, зайчиков, медведей. В прошлом году, к примеру, один мальчик получил тюбинг, 16-летний ребенок с инвалидностью попросил шуруповерт. Помню, как долго искали белую механическую собачку для девочки. Нашли, и это здорово!













Малыши и взрослые с удовольствием водили хоровод вокруг «ели желаний». В роли Снегурочки на празднике выступила волонтер Кристина Бобарико, которая учится в гродненском колледже бизнеса и права.

– Мне 16 лет, родом из Жодино, дома осталась маленькая сестренка, по которой очень скучаю, – рассказывает о себе девушка. – Когда мне предложили помочь собирать подарки для детей, которым больше некому протянуть руку помощи – с радостью согласилась. Важно поддержать малышей, их родителей, дать понять, что о них помнят, им сочувствуют. Мы работаем, чтобы менять будущее для детей, а, значит, и для всех нас. Присоединяйтесь!































