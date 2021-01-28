На Гродненщине снижается количество обращений граждан

, – подчеркнул глава региона. –Кроме того, в настоящее время дорабатывается нормативно-правовая база для активизации фонда местных инициатив. Это предложение как раз было озвучено на одной из диалоговых площадок в Гродно. Речь идет о том, чтобы часть финансирования, которое выделяется на благоустройство городов и других населенных пунктов для улучшения быта граждан, направить именно на те проекты, которые инициируют сами жители данной местности на конкурсной основе. Вполне вероятно, то фонд заработает уже в текущем году.В 2020 году в местные исполнительные и распорядительные органы Гродненской области поступило 13 432 обращения, в том числе в облисполком – 2140. По сравнению с 2019 годом это число уменьшилось на 862, или на 6%.Анализ обращений, поступивших во время проведения прямых телефонных линий, показывает, что наиболее проблемными остаются вопросы, касающиеся сферы ЖКХ и жилищного фонда (49%), здравоохранения (9,3%), транспорта (8,2%), социального и пенсионного обеспечения (4,3%), а также архитектуры, строительства, охраны труда и др.