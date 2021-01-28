На Гродненщине снижается количество обращений граждан

Планомерная разъяснительная работа позволила снизить количество обращений граждан. Об этом заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник во время заседания облисполкома по реализации Директивы № 2.
– Тенденция положительная, – подчеркнул глава региона. – Наблюдается уменьшение числа обращений в местных органы власти и повторных обращений, примерно на одном уровне – в вышестоящие. Это говорит о повышении качества их рассмотрения на местах и более оперативном реагировании на запросы людей. Незначительно поменялась структура обращений. По-прежнему лидером по обращениям остается система жилищно-коммунального хозяйства. При этом мы видим увеличение числа обращений, касающихся медицинской тематики. Это произошло из-за пандемии коронавируса. Граждане чаще обращались за справочной информацией, интересовались доплатами, порядком оказания помощи. В целом работа по дебюрократизации и обращениям граждан остается важным аспектом нашей деятельности. Прежде всего это возможность наладить быструю коммуникацию между властью и обществом. Однако события 2020 года вскрыли недостатки этой работы – мы достаточно много делаем, но мало об этом говорим. Многие вещи, которые граждане воспринимают как само собой разумеющееся, порой требуют достаточно больших усилий. Поэтому надо больше информировать людей о том, что уже сделано, и о том, что еще предстоит сделать.
Кроме того, в настоящее время дорабатывается нормативно-правовая база для активизации фонда местных инициатив. Это предложение как раз было озвучено на одной из диалоговых площадок в Гродно. Речь идет о том, чтобы часть финансирования, которое выделяется на благоустройство городов и других населенных пунктов для улучшения быта граждан, направить именно на те проекты, которые инициируют сами жители данной местности на конкурсной основе. Вполне вероятно, то фонд заработает уже в текущем году.
В 2020 году в местные исполнительные и распорядительные органы Гродненской области поступило 13 432 обращения, в том числе в облисполком – 2140. По сравнению с 2019 годом это число уменьшилось на 862, или на 6%.
Анализ обращений, поступивших во время проведения прямых телефонных линий, показывает, что наиболее проблемными остаются вопросы, касающиеся сферы ЖКХ и жилищного фонда (49%), здравоохранения (9,3%), транспорта (8,2%), социального и пенсионного обеспечения (4,3%), а также архитектуры, строительства, охраны труда и др.
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На Гродненщине снижается количество обращений граждан
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Фото: Алексей БИБИКОВ