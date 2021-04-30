На Гродненщине работают 29 студенческих отрядов

Начнем с того, что в текущем году фронт работ для бойцов студенческих отрядов, как всегда, велик.
Для информации: исполнительные комитеты Гродненской области утвердили «Перечень принимающих организаций, объектов, видов работ и количества рабочих мест для участников студенческих отрядов в 2021 году». Он содержит предложения по 238 объектам в общем количестве 6480 рабочих мест, из них порядка 60 процентов рабочих мест имеют сельскохозяйственный профиль.
К слову, в этом году третий трудовой семестр был открыт 6 апреля, когда к работе на ОАО «Гродненский мясокомбинат» приступил студенческий строительный отряд имени героя-партизана Михаила Белуша.
Первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Анна Саросек говорит, что студенческие отряды – это отличная школа жизни для молодежи:
– Привлечение студентов к труду, приобретение профессиональных и управленческих навыков, а также гражданско-патриотическое воспитание, направленное на сохранение исторической памяти и культурного наследия – союз молодежи считает эти направления приоритетными. С целью привлечения молодежи к труду через работу в студенческих отрядах территориальными комитетами ОО «БРСМ» с марта по июль в учреждениях образования реализуется проект «Выбираем студотряд». К слову, уже сейчас желают трудоустроиться 3610 человек. А вообще по состоянию на 30 апреля на Гродненщине приступили к работе 29 студенческих отрядов. Они имеют строительный, сервисный и экологический профиль. Кстати, большой объем работ нам предстоит освоить в летний период. Это и строящиеся объекты социальной инфраструктуры в городе белорусских атомщиков Островце, и сборка холодильного оборудования на предприятии «Атлант», и создание совместно с «Белтаможсервисом» студенческих отрядов в пунктах пропуска на границе. Важно отметить, что сегодня наше государство делает многое, чтобы популярное в молодежной среде студотрядовское движение ширилось и всячески развивалось.
Фото: Гродненский областной комитет БРСМ
Опубликовано:
335
На Гродненщине работают 29 студенческих отрядов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter