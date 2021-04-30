На Гродненщине работают 29 студенческих отрядов

Для информации: исполнительные комитеты Гродненской области утвердили «Перечень принимающих организаций, объектов, видов работ и количества рабочих мест для участников студенческих отрядов в 2021 году». Он содержит предложения по 238 объектам в общем количестве 6480 рабочих мест, из них порядка 60 процентов рабочих мест имеют сельскохозяйственный профиль.К слову, в этом году третий трудовой семестр был открыт 6 апреля, когда к работе на ОАО «Гродненский мясокомбинат» приступил студенческий строительный отряд имени героя-партизана Михаила Белуша.говорит, что студенческие отряды – это отличная школа жизни для молодежи:Фото: Гродненский областной комитет БРСМ