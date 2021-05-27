Сегодня с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко на базе СПК «Свислочь» Гродненского района прошел республиканский семинар-совещание по вопросам кормопроизводства и готовности сельскохозяйственных организаций к уборке трав. Участники семинара – специалисты министерства; заместители председателей облисполкомов, курирующие аграрную отрасль; председатели комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию, их заместители по растениеводству и механизации; главные ветеринарные врачи областей – на примере одного из лучших сельхозпредприятий страны ознакомились с применением прогрессивных технологий заготовки высококачественных травяных кормов, повышением эффективности кормопроизводства, посмотрели современную кормозаготовительную технику.
Иван Крупко отметил:
– 2021 год – это начало новой пятилетки. Перед агропромышленным комплексом страны стоят серьезные задачи. Например, объем производства товарной продукции за пять лет необходимо увеличить на 14 процентов и получить дополнительное ее количество для реализации на внешнем рынке. За прошедший год Беларусь отправила на экспорт продуктов питания на 5,8 миллиарда долларов. Задача на пятилетие – продать на 7 миллиардов. На продукцию животноводства – молоко и мясо – приходится примерно 50 процентов всей выручки.
На Всебелорусском народном собрании определено прирасти за пять ближайших лет в производстве молока на 1,7 миллиона тонн и довести его валовое производство до 9,2 миллиона. Получить в среднем от одной коровы 6,5 тысячи килограммов молока. Естественно, достичь этого без достаточного количества высококачественных кормов невозможно. Как организовать весь производственных процесс заготовки кормов и правильно их использовать, участники семинара на практике увидели в поле и на ферме СПК «Свислочь».
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На Гродненщине прошел республиканский семинар по кормопроизводству
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