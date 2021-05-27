На Гродненщине прошел республиканский семинар по кормопроизводству

Иван Крупко отметил:На Всебелорусском народном собрании определено прирасти за пять ближайших лет в производстве молока на 1,7 миллиона тонн и довести его валовое производство до 9,2 миллиона. Получить в среднем от одной коровы 6,5 тысячи килограммов молока. Естественно, достичь этого без достаточного количества высококачественных кормов невозможно. Как организовать весь производственных процесс заготовки кормов и правильно их использовать, участники семинара на практике увидели в поле и на ферме СПК «Свислочь».