На Гродненщине продолжаются рейды по предупреждению палов сухой растительности

К примеру, активно ведется эта работа в Дятловском районе. Спасатели объехали все населенные пункты Козловщинского сельского совета, где провели профилактические беседы с местными жителями.

Сельчанам подробно довели информацию о недопустимости сжигания сухой растительности, напомнили о мерах безопасности при обращении с открытым огнем и одновременно предупредили об административной ответственности за нарушения действующего законодательства.

При этом были озвучены наиболее резонансные, нередко с человеческими жертвами, примеры пожаров из-за массового выжигания сухой растительности. На память о встрече местные жители также получили соответствующую печатную продукцию.

Как проинформировала sb.by официальный представитель управления МЧС по Гродненской области Наталия Живолевская, в ходе рейдовых мероприятий были выявлены факты, когда подворья не очищены от сухой травы и другой растительности, что создает пожароопасную ситуацию. В представлении, подготовленном в адрес руководства Козловщинского сельсовета, указаны конкретные недостатки и сроки их устранения.

А вот в Слонимском районе маршрут рейдовых групп пролегал через территории Павловского и Василевичского сельсоветов. Там тоже спасателями были вскрыты факты, когда, руководствуясь, в принципе, благими намерениями очистить приусадебные участки от мусора и старой растительности, сельчане оставляют без присмотра незатушенные костры.

Спасатели напоминают: разведение костров в не предусмотренных для этого местах грозит административным штрафом в размере до 12 базовых величин.

Впрочем, на первый раз дело может закончиться и простым предупреждением. Однако не следует забывать, что только в год в мире из-за человеческой беспечности происходит до 300 тысяч пожаров.